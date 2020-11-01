تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة من التطبيقات الأساسية المهمة والعروض المجانية!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق FotoDa لإنشاء فن تجريدي من صورك

هو تطبيق يساعدك على خلط مجموعة من الصور لديك وتحويلها جميعاً إلى لوحة فنية مرسومة بقواعد الفن التجريدي، التطبيق يعمل تلقائياً ولا يحتاج إلى خبرة كبيرة أو استخدام أدوات كثيرة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Rhonna Designs Magic لتعديل الصور

هو تطبيق مميزة يتيح لك العديد من الأدوات والخيارات الرائعة مثل إضافة الفلاتر على الصور والتحكم بالألوان وإمكانية إضافة صورة أخرى (مثل العلامة المائية) إلى الصور التي تقوم بتعديلها وكذلك الكتابة على الصور وعمل تأثيرات الضوء والضباب والتشويش وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Status Saver لتحميل حالات واتس اب

هو تطبيق مهم يساعدك على تحميل حالات واتس اب الخاصة بجهات الاتصال الموجودة لديك على هاتفك مباشرة، أيضاً يتيح لك التطبيق مزايا أخرى مثل التواصل مع رقم معين ليس مسجلاً عندك على هاتفك وأشياء أخرى.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Unity لتحويل الوحدات والعملات

تطبيق مميز يتيح لك تحويل وحدات القياس المختلفة بدقة وسرعة كما يتيح أيضاً التحويل بين العملات المختلفة بأحدث أسعار الصرف ويدعم العديد من العملات العالمية مع واجهة استخدام مميزة.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق WinZip للتعامل مع الملفات المضغوطة

إذا كنت تقوم بتحميل ملفات مضغوطة بشكل مستمر من الإنترنت أو يرسلها لك الأصدقاء أو مرفقات البريد الإلكتروني يمكنك الآن تحميل هذا البرنامج الشهير الذي يستطيع قراءة الملفات المضغوطة وفك الضغط عنها وكذلك إنشاء ملفات مضغوطة جديدة بالصيغ التي تريد.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Smart Cleaner لتنظيف الجهاز

تطبيق Smart Cleaner هو تطبيق مميز يتيح لك تنظيف الجهاز عبر حذف الصور المكررة وعرض أكبر الملفات التي تستهلك السعة التخزينية مع إمكانية حذفها أو ضغطها لتستهلك مساحة أقل، وكذلك أشياء أخرى مثل دمج الأسماء المكررة وضغط الصور وغيرها.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Quora – اسأل المختصين

من التطبيقات المميزة على المستوى العالمي في مجال الأسئلة / الإجابات وتبادل الخبرات مع المختصين في جميع المجالات مؤخراً بات التطبيق يدعم اللغة العربية وبه الآن محتوى كافٍ باللغة العربية وقاعدة مستخدمين لا بأس بها، ويمكن المشاركة عبره بالسؤال عما يدور في بالك أو الإجابة عن استفسارات الآخرين. بعد وقت قصير من استخدام التطبيق سوف يتعرف على الأسئلة المفضلة لك ويعرض لك الأشياء التي تثير اهتمامك.

السعر : تحميل مجاني