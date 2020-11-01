غارمن تطلق ساعة ذكية مناسبة لعشاق الألعاب

كشفت شركة غارمن الأمريكية عن ساعة ذكية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها Instincts.

وزودت الشركة الأمريكية الساعة الجديدة بمجموعة كبيرة من المميزات منها وظيفة اللياقة البدنية، وظيفة النشاط أثناء الألعاب التي تقوم بقياس القيم الحيوية للألعاب خلال اللعب.

كما تتميز الساعة بإمكانية قياس معدل نبضات القلب، بالإضافة لعددٍ كبير من التطبيقات الخاصة بممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وبتصميمها المميز الذي يجعلها مناسبة للاستخدامات الشاقة وفق معيار MIL-STD810G.

ومن الميزات الموجودة في هذه الساعة ميزة متابعة وقت اللعب، بالإضافة لإظهار معلومات حول معدل نبضات القلب ومستوى التوتر.

كما أشارت غارمن لإمكانية استخدام أداة بث الفيديو الموجودة على حواسيب STR3AMUP مع بيانات النشاط الخاصة بالساعة الذكية.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 300 دولار أمريكي.

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