انتشر مؤخرا مصطلح أبل ايكوسيستم بين أوساط مستخدمي أجهزة أبل المختلفة ويتداوله كثير من مستخدمي الأجهزة المنافسة فيما بينهم فـ ما هو أبل Ecosystem وماهوا عمله وهل صحيح يعتبر سر قوة أبل وهل هناك منافس له؟ كل هذا سأجيب عليه في هذه التدوينة.

أبل Ecosystem

هو أحد نقاط القوة في منتجات أبل وعبارة عن أن جميع الأجهزة والخدمات مصممة لتعمل مع بعضها البعض لتظهر بأقوى مما هي عليه في حال عملها بشكل منفرد.

Apple Ecosystem هو الشي الذي يربط أجهزة أبل وخدماتها مع بعضها البعض لتقدم خدمات مميزة للمستخدم ويجعلها أقوى مما هي عليه بمفردها.

يعد استخدام منتجات أبل بشكل مستقل شيء جميل ولكن ما لذي يحدث عندما تمتلك ماك وآيفون، ايفون وساعة، آيفون وساعة وماك، ايفون و إير بودس، ايفون وساعة واير بودس وماك؟ هنا ستجد السحر حقا في هذه المنتجات وعملية التوافق والاتصال بينها إما عن طريق الآيكلاود أو عن طريق الشرائح الموجودة داخل هذه الأجهزة لتتمكن من توصيلها مع بعضها والتنقل بين أعمالك فيها بسهولة.

قوة اجهزة أبل في؟

1- virtuous cycle: وهي أنه كل منتج تمتلكه من ابل يجعل من منتج آخر لأبل اكثر فائدة، القصد اذا تمتلك آيفون وساعة ستجعل من الساعة أفضل عبر ربطها مع الايفون بتطبيق صحتي مثلا. امتلاكك لماك وآيفون سيجعل عملية الاتصال بين الجهازين ونقل البيانات بالإير دروب وعملية الريستور أفضل.

2- المركزية وهي أن التعامل مع شركة واحدة فقط في منتجاتك دائما افضل من وجود عدة شركات يعني أن تمتلك iPhone و MacBook Pro من أبل افضل من امتلاكك لهاتف من شركة أخرى وماك مثلا أو العكس، لأن عملية التوافق تجعل من تجربتك أفضل.

3- الـ Exclusivity وهي أنه هناك مميزات وأشياء داخل الـ Apple Ecosystem لا يمكنك الحصول عليها في الأجهزة والأنظمة الأخرى.

اشياء تجعل من أبل Ecosystem فريد

لنقل أنك تمتلك (ايفون، ايباد، ماك، تلفزيون ابل، مساعد ابل الشخصي، ساعة ابل، سماعات ابل والايبود)، ولديك هذه الخدمات (ايكلاود، آبل ميوزك، أبل نيوز بلس، ابل تي في بلس، ابل اركيد، Apple Books، ابل كارد والاير دروب و كار بلاي وابل هوم اي مسج فيس تايم ابل باي، يمكن القول أنت الآن داخل الـ Apple Ecosystem.

ماذا عن شخص يمتلك هاتف هواوي، لابتوب لينوفو، سماعة سوني وكروم كاست وساعة أميز فيت وتابلت سامسونج؟

كل أجهزة ابل تتفاعل مع بعضها البعض بشكل قوي ولكن المثال أعلاه لا، لأنه لا يحتوي على شيء يربطها معا كل قطعة من شركة ولا يمكن إلا عبر بعض البرامج البديلة ذات المحدودية في الاستخدام، لهذا يعد الأبل ايكوسيستم شيء أكثر من رائع ومميز.

هناك شركات تمتلك أجهزة من نفس النوع مثل ساعة وتابلت وهاتف ولابتوب هواوي، كل هذه الشركات تتقيد عند نقطة ما في الاستخدام ولا يمكن أن تتفاعل فيما بينها بالشكل الذي تتفاعل وتتعاون به أجهزة أبل لعدم وجود ذلك الرابط في النظام، النظام من أندرويد في الهواتف والساعة نظامها مختلف بالإضافة الى الويندوز من مايكروسوفت هذا ليس إيكو سيستم.

مميزات Apple Ecosystem

لدى أبل ما يسمى بالـ Continuity أو المزامنة المستمرة هذه إحدى نقاط قوة أبل في الايكو الخاص بها وهي تشمل عدة مميزات تستطيع القول إن هذا هو قلب الايكو سيستم لنشرح بعضا منها.

من المميزات أنه يمكن التنقل بين أجهزتك واستكمال العمل من أي جهاز آخر من النقطة التي توقفت فيها مثلا إذا كنت تعمل على مستند في Pages على الماك يمكنك استئناف العمل على الايفون بكل سهولة كل المطلوب منك أن تكون اجهزتك جميعها مرتبطة بنفس حساب الآيكلاود، هذه الميزة تدعى الـ Handoff.

من المميزات ايضا انه يمكنك نسخ نص في الايفون ولصقه في الماك ونسخه في الماك ولصقه على الايباد أو نسخ صورة من الايفون ولصقها في أي جهاز آخر لدي من أجهزة أبل وبكل سهولة هذه الميزة تدعى الـ Universal Clipboard او الحافظة الشاملة.

أما مكالمات الهاتف يمكنك عبر الاعدادات أن تفعل خيار استقبال مكالمات ايفونك في أي جهاز تريد على ايفون آخر، على الماك على الايباد دون الحاجة لوجود شريحة الهاتف في أي جهاز منهما وهي تحدث عبر ميزة iPhone Cellular Calls او ما كانت تسمى بالـ Continuity call. شرط ان يكونا بنفس حساب أبل.

كما يمكن وعبر الـ iMessage ان تستقبل وترسل رسائلك وهي متزامنة بالكامل من أي جهاز تمتلك ما دمت تستخدم نفس حساب أبل يمكن استقبال الرسالة في الايفون وإعادة توجيهها أو الرد من الماك.

ميزة الـ Instant Hotspot فهي بكل بساطة تستطيع مشاركة كلمة مرور الواي فاي بدون الحاجة الى كتابتها في أجهزتك الأخرى سيظهر لديك خيار فور محاولة أحدهم الاتصال بالأنترنت قم بمشاركته كلمة المرور بضغطة واحدة.

أما ميزة الـ Auto Unlock فهي بتوافق الساعة مع الماك يمكنك فتح قفل الماك بمجرد المرور بجانبه وانت ترتدي الساعة.

ميزة الـ Continuity Camera تعتبر شيء رائع للموظفين مثلا، يمكنك تصوير أي مستند بالملاحظات في الايفون وفتح هذا المستند في الماك.

ميزة الرسم المستمر Continuity Sketch من المزايا الجميلة لأصحاب الكتب الذين يستعينون ببرنامج أبل لكتابة الكتب مثلا وهذا ليس تحديدا لاستخدامها فهي ميزة رائعة حتى لمن يريد إنشاء عروض تقديمية يمكنك أن ترسم رسما على الايباد وتقوم بلصقه في الماك بسهولة.

ميزة الـ Continuity Markup او التعليق المستمر يمكن من خلالها كتابة تعليقاتك وملاحظاتك على المستندات في أي جهاز لديك ايفون او ايباد وستظهر مباشرة على الماك دون الحاجة الى نقلها.

ميزة الـ Sidecar من أقوى مزايا الماك والايباد معاً قد لا تعلم عنها مسبقا هل تعلم أنه بهذه الميزة يمكنك توسيع شاشة الماك بدمج شاشة الايباد معها؟ وايضا يمكنك استخدام الايباد كأداة رسم للتطبيقات داخل الماك بل ويمكن استخدام شاشة الايباد كشاشة مستنسخة عن الماك.

ميزتي المفضلة AirDrop من أفضل مزايا أجهزة آبل تستطيع من خلالها ارسال جميع الملفات والفيديوهات والصور والمستندات بحجم يصل حتى 2 جيجا وبسرعة فائقة بين أجهزة آبل المختلفة بدون تحديد من الايفون لآيفون اخر، من ايفون لماك، من ماك لآيفون وغيرها.

ميزة الـ Apple Pay وتشمل ايضا بطاقة ابل Apple Card وهي من ميزة دفع متقدمة تمنع المستخدمين من التفاعل المباشر مع أجهزة الدفع والناس وذلك بتمرير هاتفك او ساعتك فوق أجهزة الدفع المتوافقة وإكمال عملية الدفع بكل بساطة، او ارسال الاموال عبر الاي مسج بضغطة واحدة لكل شخص لديه جهاز أبل مهما كان نوعه.

الـ FaceTime ميزة قوية جدا يمكن من خلالها إنشاء مكالمات فيديو فردية وجماعية عالية الوضوح مع أكثر من 30 شخص كما يمكن من خلالها الاتصال مكالمات صوتية عبر الانترنت بكل سهولة والحصول على تجربة اتصال ذات صوت نقي بين جميع أجهزة أبل المختلفة.

قوة أبل Ecosystem تكمن في؟

منذ بداية ظهور خدمة الايكلاود أول مرة بدأت أبل في تطويرها وتضمينها في جميع الخدمات للتزامن بين الأجهزة وللحصول على أفضل الخدمات من خلالها فقوة ابل ايكو سيستم تكمن في ثلاث أشياء:

أبل هي المصنّعة للهاردوير والمطورة للسوفتوير.

لدى أبل خدمة الايكلاود القائم عليها بشكل كبير.

أجهزة أبل المختلفة.

عند قيامك بفتح موقع على الـ iPhone ستلاحظ أن هناك ايقونة ظهرت على الماك لتضغط عليها ويتم فتح نفس الموقع على متصفح السفاري في الماك.

عند قيامي بتدوين شيء ما على الملاحظات أو إنشاء تذكير على iPad وApple Watch على الفور يتم مزامنته على جميع الأجهزة ويمكن الوصول إليها وتعديلها في أي لحظة.

عند التقاط صورة يمكن عن طريق فتح مزامنة الصور أن أجد تلك الصورة على الصور في بقية الأجهزة بميزة صور الايكلاود.

بضغطة واحدة أو فتحة واحدة يمكنني ربط السماعة أو الهوم بودس دون الحاجة الى الذهاب عبر خطوات طويلة لربطها، اما عند تشغيل أبل تي في وقمت بفتح خيار البحث على الفور سأحصل على إشعار في الايفون لأتمكن من كتابة كلمات البحث دون الحاجة للكتابة بجهاز التحكم – ريموت كنترول.

عملية الغاء اشتراكات التطبيقات والخدمات أنت لست بحاجة الى تذكر كل الاشتراكات التي قمت بالاشتراك فيها يمكنك ومن أي جهاز لديك ايفون ايباد ماك ساعة أن تذهب لمكان واحد والقيام بإدارة الاشتراكات او الغائها او حذفها نهائيا.

البرامج والتطبيقات التي يمكن الحصول عليها في أبل فقط مثل Final Cut وMotion وiMovie وCompressor، Moments وتطبيقات من المطورين التي تم إنشاؤها لنظام اي او اس او ماك او ايباد فقط مثل TweetBot وBears وEnlight وAstropad وApollo وAffinity وInstagram Hyper lapse، كل هذه التطبيقات تجعل من ايكوسيستم أبل شيء غاية في القوة.

العثور على الهاتف والماك والساعة والسماعة وحتى التلفاز وإمكانية تعطيلهم من أي جهاز لديك بل ومسح كل البيانات فيها لتقييد السارق، ميزة قفل منتجات أبل بالايكلاود بعد التبليغ عن سرقتها باستخدام ميزة العثور على جهازي.

العثور على أجهزة أبل المفقودة أو المسروقة بدون الحاجة الى انترنت فقط الأجهزة تتفاعل فيما بينها حتى وإن كانت لا تحتوي على انترنت لتخبرك بمكانها على الخريطة في الحال؟؟؟! ميزة قوية جدا.

التحكم في كل الأجهزة والنسخ الاحتياطي الخاص بها وتقسيم هذا النسخ عبر المنتجات المختلفة مع ميزة المشاركة العائلية لكل هذه الخدمات وغيرها.

ايضا لدى أبل محتوى الفيديوهات (الافلام والمسلسلات) وأسعارها، الموسيقى والحصول على الحصريات، وغيرها من المميزات التي ستتمكن من الحصول عليها ما إن تبدأ في استخدام منتجات أبل.

بعد هذا الشرح الذي قدمته عن أبل Ecosystem بالتفصيل لابد وأنه اتضح لك السبب الأساسي الذي من أجله نحب أبل حتى وإن وجدت شركة أخرى قدمت هاتف قوي ذو مميزات هائلة او لابتوب او سماعة، لوحدها!! لن تحصل على الكثير فقط ما تم تقديمه لك في هذا الهاتف مع القليل من البدائل التي تم تقليدها تماما من أبل مثل ميزة الدفع ونقل الملفات ومشاركة الصور (مقيدة جدا في بعض الهواتف)

ولكن مع أبل لن تجد منتجا لوحده بل سيصبح أقوى مع المنتجات والخدمات الأخرى عبر الـ Ecosystem.

المصدر: مدونة التطبيقات

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