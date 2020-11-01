جديد Infinix.. هاتف ثوري بكاميرتين “ثنائية وسداسية”

كشفت شركة Infinix الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليه Infinix Note 10.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek G80 ثماني النوى المزود بتقنية Hyper Engine التي تمنح الهاتف سرعةً أكبر، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.95 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية سداسية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على مكبر صوت مزدوج معزز بتقنية DTS، بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتف الذي ستطلقه في الأسواق العالمية خلال نوفمبر الجاري.

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