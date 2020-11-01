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أصالة نصري تستعد لإحياء حفل في مصر بحضور الجمهور

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت النجمة السورية أصالة نصري عن استعدادها لإحياء حفل فني في مصر يوم الـ 20 من نوفمبر الجاري.

وستقيم النجمة السورية الحفل على المسرح المكشوف بمركز المنارة في التجمع الخامس في المصر بحضور الجمهور.

وقالت أصالة نصري إنّ الحفلة ستقام وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وستقدم خلالها باقة من أغانيها الرائعة.

وكانت النجمة السورية قد طرحت قبل مدة كليب أغنية “والله تفارقنا” من ألبوم لا تستسلم الذي أطلقته مؤخراً باللهجة الخليجية.

يذكر أن ألبوم لا تستسلم الذي أنتجته شركة روتانا ضم 20 أغنية، وتعاونت أصالة خلاله مع عددٍ من الملحنين والشعراء أمثال بدر عبد المحسن، سهم، ياسر بوعلي، محمد أبو نعمة، خالد عز، وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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