دراسة تكشف دور الأسبرين في مكافحة كورونا

أكدّت دراسة أمريكية قام بها علماء تابعون لجامعة ميريلاند دور الأسبرين في التخفيف من أعراض فيروس كورونا.

وعمد الباحثون لاختبار مادة حمض الأسيتيل الساليسيليك الموجودة في الأسبرين، ولاحظوا أنّ الأشخاص الذين تناول هذه المادة بسبب ارتفاع ضغط الدم أو أمراض السكري لم تتطور الحالة لديهم أعراض كورونا مقارنةً بالأشخاص الذين لم يتناولوا المادة.

وبرر الباحثون السبب بدور الأسبرين بمنع تكون الجلطات في المراكز الحساسة من الجسم، وبالتالي منع فيروس كورونا من تشكيل الجلطات الدموية القاتلة.

وقال مدير الدراسات في كلية الطب بجامعة ميريلاند إنّ الكلية ستقوم بإجراء دراسة إكلينيكية للتأكد من النتائج التي توصلت إليها.

يذكر أن الباحثين طلبوا من الناس عدم تخفيف أعراض فيروس كورونا باستخدام الأسبرين إلّا بعد مراجعة الطبيب وأخذ استشارته.

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