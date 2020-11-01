شجرة تنقذ منزلا من حريق مدمر.. شاهد الصور

تفاجأ الأسترالي بريت هوكينز بنجاة منزله من حرائق الغابات المدمرة التي قضت على جزءٍ كبير من الغطاء الأخضر على الساحل الجنوبي لمقاطعة نيو ساوث ويلز.

وقال الرجل البالغ من العمر 55 إنّه غادر منزله الواقع في أبر بروغو على عجلٍ رفقة زوجته بعد اندلاع حريق بادجا الكبير الذي دمّر أكثر من 315 ألف هكتار.

وأبدى هوكينز دهشته ببقاء منزله سليماً رغم الحرائق الضخمة التي أتت على 65 هكتار من أراضيه، ورغم إحاطة النار به من كل جانب.

وأشار هوكينز إلى أنّ شجرة التوت الموجودة أمام المنزل حمته من النار، بسبب تربتها الرطبة لسقايته المستمرة لها.

وقال إنّ الشجرة كانت خط الدفاع الأخير عن المنزل، وأكدّ سلامتها رغم احتراق بعض أغصانها.

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