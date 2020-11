البرازيل.. ازدياد مساحة حرائق غابات «الأمازون» المطيرة خلال أكتوبر

بيانات وكالة أبحاث الفضاء الحكومية في البرازيل، أفادت أمس الأحد، بأن حرائق غابات الأمازون المطيرة زادت في أكتوبر.

وارتفع عدد الحرائق بنسبة 25% في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020 بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وشهد شهر أكتوبر 17326 بؤرة حريق في أكبر غابات مطيرة في العالم أي مثلي عدد الحرائق في الشهر نفسه من العام الماضي، كما زاد تدمير الغابات منذ تولي الرئيس اليميني جايير بولسونارو السلطة في 2019.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الرئيس إنه يريد تطوير المنطقة لانتشالها من الفقر، لكن المدافعين عن البيئة يقولون إن سياساته جرأت الحطابين وعمال التعدين غير الشرعيين.

وظل عدد الحرائق حتى الآن هذا العام الأعلى منذ 10 سنوات فقد تجاوز عدد الحرائق في الأشهر الـ10 الأولى من العام عدد الحرائق في 2019 كاملا، عندما أثار تدمير الغابات انتقادات دولية بأن البرازيل لا تبذل جهدا كافيا لحماية الغابات.

