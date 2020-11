هاتف الألعاب المُتطور الجديد من «آسوس»

شركة آسوس كشفت منذ مدة عن هاتف ROG Phone 3 ZS661KS الذي طورته ليكون من واحدا من أكثر الهواتف المميزة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

ويأتي الهاتف الجيد بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (171 x 78 x 9.9) ملم، ويون 140 غ،

وحصل هذا الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقتها (2340/1080) بيكسل، وأبعادها “19.5:9″، وترددها 144 هيرتزا، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.

ويضمن الأداء الممتاز والسرعة في التعامل مع الصور والفيديوهات في هذا الهاتف معالج ثماني النوى من نوع +Snapdragon 865، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومعالج رسوميات Adreno 650.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة (64+13+5) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض ومستشعر خاص للتعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 24 ميغابيكسل.

وزودت آسوس هذا الجهاز أيضا بمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

