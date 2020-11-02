سامسونج تطلق تطبيق SmartThings Find لإيجاد الهاتف أو السماعة حتى ولو غير متصلين

بدأت سامسونج في إطلاق تطبيق جديد تحت مسمى SmartThings، وتطبيق SmartThings الأصلي هو التطبيق المخصص للتحكم في الأجهزة الذكية كما نعلم مثل أجهزة التلفاز أو أجهزة المنزل بصورة عامة، أما عن تطبيق SmartThings Find الجديد فهو سيكون مخصصًا لإيجاد الأجهزة الضائعة وتحديد مكانها، لكن الأهم بالطبع هو أنه يعمل دون إتصال بالإنترنت! تمامًا مثل خدمة Find My الخاصة بأبل.

تطبيق SmartThings Find لإيجاد الهاتف أو السماعة حتى ولو غير متصلين

التطبيق الجديد سيبدأ في التوفر عالميًا لكافة مستخدمي سامسونج ولن يكون مخصصًا لأسواق محددة فقط في البداية، وسيستخدم التطبيق في إيجاد وتحديد مكان أي جهاز تقريبًا، وهو ما يشمل هواتف سامسونج، لوحياتها، الساعات الذكية مثل جالكسي ووتش وكذلك السماعات اللاسلكية مثل جالكسي بدز لايف!

التطبيق يستخدم تقنية Bluetooth Low Energy (BLE) وهي تقنية تعتمد على شبكات Ultra-Wideband وحسبما صرّحت سامسونج فبمجرّد أن يكون أي جهاز غير متصلًا لمدة 30 دقيقة سيقوم تلقائيًا بإنتاج موجات BLE، ومن خلال هذه الموجات (أو الإشارات) ستتمكن الأجهزة الأخرى من تحديد موقعه بشكل سهل وسلس.

شاهد الفيديو التوضيحي للخدمة:

عندما تقوم بمحاولة تحديد مكان جهاز غير متصل بالإنترنت فسيوضّح لك التطبيق مكان الجهاز مع إمكانية إصدار صوت منه، كما سيوفر خاصية إنشاء أسهم على شكل مشابه للواقع الافتراضي (كما بالصورة بالأعلى) وكلما تقترب من الجهاز أكثر كلما سيكبر هذا السهم، مما سيقودك إلى الجهاز بالتأكيد.

أوضحت سامسونج أن التطبيق سيصل للهواتف واللوحيات على شكل تحديث صغير، كما أنه سيصل للأجهزة مع أندرويد 8 أو أحدث أي أنه لا يتطلب أجهزة حديثة بالضرورة، تطبيق SmartThings Find سيعمل أيضًا على الساعات الذكية بنظام تايزن 5.5 أو أحدث، وعلى السماعات اللاسلكية بدز بلس وبدز لايف.