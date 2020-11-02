ابل سوف تستبدل سماعات AirPods Pro الخاصة بك مجاناً – إليك التفاصيل!

هل تمتلك سماعات AirPods Pro وبها مشكلة من نوعٍ ما ليست ناتجة عن سوء الاستخدام؟ حسناً، ابل قد تقوم بتعويضك بسماعات أخرى جديدة في هذه الحالة.

في وثيقة رسمية نشرتها ابل عبر موقعها الرسمي، قالت إن عدد محدود من سماعات AirPods Pro تعاني من مشاكل في الصوت.

المشاكل التي ذكرتها ابل عبر موقعها الرسمي كالآتي:

صوت طقطقة في السماعات يزيد عند التواحد في مكان صاخب أو عند التمرين أو عند التحدث في السماعات.

عدم عمل تقنية عزل الضوضاء الخارجية Noise Cancellation بالطريقة المطلوبة بل وزيادة الضوضاء في الخلفية أحياناً.

إذا كانت سماعات AirPods Pro الخاصة بك تعاني من أي من هذه المشاكل، فهذا يعني بالضرورة أنها تقع ضمن برنامج الاستبدال الذي أطلقته ابل.

ماذا يجب عليك أن تفعل الآن؟

إذا كانت سماعات AirPods Pro تعاني من أي من المشكلات السابقة منذ بداية استخدامها بعد الشراء، فهذا يعني وجود عيب تصنيع وأن ابل عليها استبدال السماعات مجاناً وفقاً للبرنامج التي أعلنت عنه.

كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى أقرب متجر رسمي لأبل أو وكيل معتمد لأبل في بلدك ونطاقك الجغرافي بالسماعات ويفضل أيضاً أن تكون معك فاتورة الشراء، حيث سيتم فحص السماعات وإبدالها بواحدة أخرى جديدة تماماً.

سماعات AirPods Pro تم إطلاقها نهاية العام الماضي بسعر 250 دولاراً أمريكياً كنسخة محسنة من سماعات AirPods التقليدية مع مزايا إضافية كعزل الضوضاء.