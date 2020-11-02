تطبيق مترجم الإنترنت لترجمة المواقع وصفحات الويب مباشرة عبر متصفح سفاري!

تطبيق مترجم النت أو مترجم الإنترنت كما يبدو من اسمه يتيح للمستخدم ترجمة المواقع الإلكترونية وصفحات الويب مباشرة من خلال متصفح سفاري، الآن سيكون تصفح الإنترنت أسهل ولن تشكل اللغة عائقاً أمامك للاستفادة من أي محتوى على الإنترنت مهما كانت اللغة المكتوب بها!

مميزات تطبيق مترجم الإنترنت:

يترجم المواقع الالكترونية و صفحات الويب مباشرة من خلال متصفح سفاري.

تتم الترجمة اعتماداً على أشهر خدمة ترجمة إلكترونية Google Translate

استخدام سهل للتطبيق، فهي مدمجة داخل متصفح سفاري. قم بفتح الصفحة التي تود ترجمتها ثم اضغط على زر المشاركة من القائمة، وبعدها اختر أيقونة البرنامج لتتم الترجمة فورياً.

لا حاجة إلى استخدام خاصية النسخ واللصق.

دعم الترجمة من وإلى 90 لغة، مع دعم اللغة العربية بشكل كامل.

**ملحوظة: التطبيق مجاني بشكل كامل مع بعض الاعلانات ، وتستطيعون الحصول على النسخة الاحترافية المدفوعة بدون إعلانات عبر شرائها من داخل التطبيق.

الملائمة:

يعمل على أجهزة الايفون والايبود-تاتش والآيباد و ساعة آبل.

نظام تشغيل ملائم: iOS 8.0 فما أحدث.

الحجم : 64 ميجابايت

التحميل على أجهزة آبل:

المبرمج: Nayer Abu Soud