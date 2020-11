علماء.. إنزيم موجود لدى حشرة «العُث» قد يخلص الأرض من كارثة بيئية

يفغيني بوبوف، الخبير في مختبر التكنولوجيا الحيوية تكنوبارك “ياقوتيا”،أعلن أن العلماء يخططون لتربية مستعمرة عثة تعالج البلاستيك، للتخلص من النفايات البلاستيكية بمساعدة إنزيماتها.

وأشار بوبوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذا المشروع يتضمن ابتكار محلول يمكنه تحليل البلاستيك. ومن أجل ذلك يدرس الفريق العلمي إنزيم حشرة عثة الشمع الكبرى الذي يحلل البلاستيك.

وهذه الحشرة من أقارب العثة العادية. وقد تدربت يرقات هذه الحشرة على معالجة البوليميرات مثل البولي إيثيلين، ويمكنها أكل أكياس البلاستيك، حيث يمكن لـ 100 يرقة منها أكل 100 غرام من البلاستيك خلال 10-12 ساعة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” بوبوف، “سنحصل على تشفير الحمض النووي لهذه الحشرة وبمساعدة المعاهد العلمية سنحاول تصنيع هذا الإنزيم. وبعد ذلك نستخدمه في إنتاد محلول نرشه على النفايات البلاستيكية للتخلص منها. ومن المقرر أن يكون هذا المحلول جاهزا في العام المقبل”.

ويتضمن مشروع “ساخاكسينوس” أولا إنشاء مستعمرة تضم حوالي مليون حشرة، وبعدها يبدأ الباحثون في معالجة البلاستيك.

