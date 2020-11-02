تحديث تيليجرام 7.2.0 ينطلق مع عشرات المميزات الجديدة – تعرف عليها

اليوم تم طرح تحديث تيليجرام 7.2.0 الجديد، وهو التحديث الذي يُعد تحديثًا رئيسيًا، حيث أنه يحمل عدد كبير من المميزات الجديدة كليًا، ولعل أهمها هي ميزة قوائم التشغيل للملفات الصوتية جنبًا إلى جنب مع تحسين ميزة الموقع الفعلي Live Location! وفي هذا المقال نشارككم كل ما جاء في التحديث الجديد.

أهم المميزات الجديدة في تحديث تيليجرام 7.2.0

أول ما جاء في التحديث الجديد هي إمكانية تثبيت أكثر من رسالة في نفس الوقت ضمن المجموعات والقنوات، كما نعلم، يُمكنك أن تقوم بتثبيت رسالة معينة Pining Message في الأعلى، لكن الآن أصبح بالإمكان أن تقوم بتثبيت أكثر من رسالة وسيكون بإمكان أعضاء المجموعة أن يتنقلوا فيما بينها بأريحية.

كما يُمكنك أن ترى من الصورة بالأعلى، أصبح بالإمكان أن تتجول بين الرسائل المثبة بأريحية، هذا إلى جانب أن تيليجرام أصبح يدعم تثبيت الرسالة في المحادثات الفردية بين طرفين، وهو ما يتيح وصولًا أفضل للمعلومات المهمة.

ضمن التحديث الجديد أتت خاصية Live Location أو الموقع الجغرافي الفعلي مع تحسينات ضخمة، يُمكنك الآن أن توضح موقعك على الخريطة لأصدقائك وتسمح لهم بالوصول لك بسلاسة، هذا مع إضافات عديدة لذات الخاصية، مثل تحديد المسافة بينك وبين صديقك والمزيد.

أخيرًا، أضاف Telegram أيضًا ميزة تجميع الرسائل الصوتية مع بعضها البعض، وهو ما سيحوله لمشغل موسيقى مثالي، الآن يُمكنك إنشاء قائمة تشغيل Playlist لعدد كبير من الملفات الصوتية عند إرسالها لأي شخص ضمن المحادثة أو ضمن المجموعات، كما بالصورة التالية، وبمجرد تشغيل أي ملف صوتي سيقوم تيليجرام بتشغيل باقي الصوتيات:

إلى جانب كل ما سبق، أضاف تحديث تيليجرام 7.2.0 خاصية مشاهدة الإحصاءات الخاصة بالقنوات والمجموعات بشكل مثالي، هذا إلى جانب إمكانيات عديدة إضافية ضمن هذا النهج، هذا كله بالإضافة إلى مجموعات جديدة من الإيموجي، إن كنت لا تمتلك تيليجرام على هاتفك لأي سبب فيُمكنك تحميله والبدء في استخدامه (Android, iOS).