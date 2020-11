دراسة جديدة توصلت إلى أن عدوى “كورونا المستجد” يمكن أن تنتشر بسرعة وسهولة في المنزل، ولكن بعض الإجراءات ستساعد في وقف انتقال الفيروس.

وتقول الدراسة، التي دعمتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية: “يجب على الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم قد يكونون مصابين بـ “كورونا المستجد”، تطبيق العزل والبقاء في المنزل واستخدام غرفة نوم وحمام منفصلين إذا كان ذلك ممكنا”.

كما أوضحت أن العزل يجب أن يتم على الفور حتى قبل الحصول على نتائج الاختبارات.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المعدون: “إن تأخير العزلة حتى تأكيد الإصابة يمكن أن يضيع فرصة لتقليل انتقال العدوى للآخرين”.

ويوصي فريق البحث أيضا بأن يرتدي كل فرد في المنزل أقنعة عندما يكونون في المساحة نفسها.

ووجدت الدراسة أنه تم تحديد 75٪ من الإصابات الثانوية في غضون 5 أيام من إصابة أول مريض. وكان انتقال العدوى “متكررا” من الأطفال والبالغين.

The post كيف تحمي نفسك عندما يُصاب فرد في منزلك بـ «فيروس كورونا»؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا