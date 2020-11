«مايكروسوفت» تجعل متصفح Edge أسرع وأكثر عملية

شركة مايكروسوفت اعلنت أنها بدأت باختبار ميزة جديدة ستجعل من متصفح Edge أسرع أداء وأكثر عملية بالنسبة للمستخدمين.

وأشارت الشركة في تدوينة لها على الإنترنت أن الميزة الجديدة التي بدأت بالظهور عند بعض مستخدمي Edge عبر أنظمة “ويندوز-10” تدعى Start-Up Boost، والهدف من هذه الميزة هو تسريع عملية تشغيل المتصفح من سطح المكتب أو عبر شريط المهام في واجهة التشغيل.

والفكرة في هذه الميزة هي أنها تجعل المتصفح يعمل بوضعية الاستعداد بعد إغلاق نافذة استخدامه، لكنه بهذه الوضعية يستهلك أقل قدر من البيانات والطاقة، وعند الضغط على أيقونة المتصفح من جديد سيبدأ العمل بسرعة وسيشعر المستخدم باستجابة أسرع حين تشغيل الصفحات ومواقع الإنترنت.

وللتحقق فيما إذا كانت هذه الميزة قد وصلت إلى نسخة المتصفح في الحاسب يتوجب على المستخدم تشغيل Edge في الحاسب، ومن ثم الضغط على النقاط الـ3 التي تظهر على الجهة اليمنى العليا من الشاشة، والدخول إلى خيار الإعدادات، وبعدها الضغط على خيار System، وبعدها خيار “تشغيل تطبيقات الخلفية عند إغلاق المتصفح” حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

