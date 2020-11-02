ابتكار قوارب آلية قادرة على نقل الركاب بدون قبطان

كشف مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عم إمكانية تغير القوارب الآلية لحياة الناس في مدن البندقية وأمستردام حيث تمكنهم من التنقل لمكان آخر دون الحاجة لوجود قبطان بسبب امتلاكها خوارزميات استخدمت سابقاً في السيارات ذاتية القيادة ولكن مكيفة للتنقل على سطح الماء.

وكان مهندسو المعهد قد طوروا منظومة Roboat التي تنقل حمولة صغيرة الى نسخة قادرة على الاندماج في منصة عائمة أو جسور وأجريت بعض التجارب في قنوات امستردام وتحركت القوارب الآلية لمدة 3 ساعات وعادت الى نقطة البداية منحرفة بـ17 سم فقط.

وتعتمد القوارب في حركتها على بيانات الليدار وأجهزة استشعار GPS وسيتمكن الراكب من تسجيل طلب الإلتحاق بهذه القوارب التي تتحرك تحت قيادة روبوت يسمى القائد من خلال ربطها مع بعضها باستخدام خوارزميات خاصة.

ويدرس المهندسون لاحقاً آلية تطوير الروبوتات لتحمل 4-6 أشخاص و تصبح وسيلة مريحة للنقل في المدن التي تنتشر فيها قنوات مائية عديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا