متصفح Edge يحصل على ميزات تجعله أسرع وأكثر عملية

بدأت شركة مايكروسوفت باختبار ميزة جديدة تجعل متصفح Edge أسرع و أكثر عملية لدى المستخدمين وظهرت الميزة التي تدعي Start-Up Boost عند بعض مستخدمي “ويندوز-10”.

وتكمن الفكرة من هذه الميزة بجعل المتصفح يعمل بوضعية الإستعداد عن اغلاقه وعند الضغط على أيقونة المتصفح من جديد سيعمل بسرعة واستجابة أسرع من المتصفحات الأخرى.

ويتوجب على المستخدم تشغيل Edge ويتحقق ما إن وصلت الميزة أو لم تصل وذلك بالضغط على النقاط الـ3 أعلى يمين الشاشة ويدخل الإعدادات ثم System وآخر خطوة يختار “تشغيل تطبيقات الخلفية عند إغلاق المتصفح”.

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