نقابة الأطباء تطالب الرئاسي باعتبار العناصر الطبية المتوفاة بفيروس كورونا “شهداء واجب”

دعت نقابة الأطباء في ليبيا المجلس الرئاسي بإصدار قرار ينص على اعتبار العناصر الطبية والطبية المساعدة المتوفين؛ جراء فيروس كورونا أثناء أداء واجبهم “شهداء واجب” .

وناشدت النقابة الرئاسي في خطاب موجه له، الأحد، بمنح العناصر الطبية المتوفاة كل الحقوق والمزايا، وحل الإشكالية على الفور.

وأبدت النقابة استغرابها من عدم مباشرة وزير الصحة مهامه، بالإضافة إلى خلو منصب الوكيل في ظل هذه الظروف القاهرة، ما زاد في تفاقم الوضع بالقطاع الصحي، لافتة إلى ضرورة حل هذه الإشكالية على الفور.

يذكر ان وزارة الصحة، نعت في شهر أكتوبر الماضي، ست عناصر من الكوادر الطبية جراء اصابتهم بفيروس كورونا خلال تأديتهم لواجبهم الطبي.

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