أرقام مذهلة – كم يستغرق شحن هاتف بشاحن بقوة 100 وات ؟

في الوقت الذي تقوم فيه ابل بإزالة الشاحن من علبة الشراء الخاصة بالايفون، تقوم شركات أخرى بعمل طفرات على مستوى صناعة الشواحن دون أن تبيعها بشكل منفرد والحديث هنا عن شاومي والشاحن الجديد بقوة 100 وات الذي جاء مع هاتفها الرائد Xiaomi Mi 10 Ultra.

موقع Android Authority قام باختبار هذا الشاحن وسرعة الشحن التي يستطيع أن يقوم بها مع هاتف Mi 10 Ultra الذي تم إطلاقه مؤخراً في الأسواق، وسوف نعرض أهم نتائج هذا الاختبار هنا.

أول شيء مثير في الاختبار أن الشاحن الذي تسوق له شاومي على أنه بقوة 120 وات يشحن الهاتف فعلياً بقوة 80 وات، ربما قد قامت شاومي بحد قوة الشحن لاعتبارات أخرى مثل درجة الحرارة الناجمة عن الشحن أو أشياء أخرى، رفم ذلك تبدو نتائج الاختبار أكثر إثارة.

بما أن شاحن شاومي يقوم بالشحن بقوة 80 وات فقط، فقد تم الإشارة إلى ذلك في الرسم البياني المرفق والذي نلاحظ منه أن عملية الشحن كاملة من 0% حتى 100% تتم في غضون 21 دقيقة فقط! نعم هذا بات أمر واقع وليس ضرباً من الخيال أو نتائج حبيسة معامل البحث والتطوير.

من النتائج المبهرة الأخرى أن أول 25% من شحن البطارية تتم في غضون 3 دقائق فقط لاغير، وهذا يعتبر إنجاز وطفرة حقيقية في هذا الجانب علماً بأن هاتف شاومي Mi 10 Ultra يحمل بطارية بسعة 4500 ملي أمبير. درجة الحرارة القصوى أثناء الشحن قد تصل إلى 43 درجة مئوية، لذا قد تشعر بسخونة الهاتف قليلاً، لكن لا نعرف ما مدى تأثير هذا على البطارية على المدى الطويل.

أيضاً عند شحن الهاتف بشاحن بقوة 50 وات نجد هناك نتائج مقاربة حيث يتم شحن الهاتف تماماً في غضون 29 دقيقة بينما يتم شحن أول 25% في عضون 5 دقائق فقط.