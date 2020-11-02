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مرض كيس بيكر.. أسبابه وطرق علاجه

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرّف البروفيسور الألماني كيس بيكر بأنّه انتفاخ يحدث في تجاويف الركبة مع شعور بالضغط والألم بشكلٍ مستمر.

وحدد أسباب حدوث هذه النتوءات بهشاشة العظام أو تمزق الغضروف المفصلي التي تؤدي لإنتاج الجسم لمزيد من السائل الزلالي الذي يخرج بسبب عدم قدرة المفصل على الاحتفاظ به.

ودعا البروفيسور الألماني الأشخاص الذين يعانون من هذا التورم لتقليل الضغط المفرط على الركبة، ومنحها الراحة لعدة أيام لكي تختفي هذه الأكياس الصغيرة عنها.

وأكّد الطبيب الألماني دور ممارسة تمارين الرياضة خاصةً ركوب الدراجات في التخلص من هذه الأعراض.

كما أشار لأهمية تناول الأدوية المضادة للالتهابات إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، أو اللجوء لتنظير المفصل للتخلص من هذه التورمات.

الجدير بالذكر أنّ تحديد سبب هذه التورمات هو الحل الأمثل لعلاجها، نظراً لوجود الكثير من الأسباب التي تؤدي لحدوثها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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