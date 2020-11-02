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باسل الخياط يلعب دور البطولة في مسلسل ظلّ

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Media Revolution V عن تعاقدها مع النجم السوري باسل خياط للعب دور البطولة في مسلسل ظلّ المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وأعلنت الشركة عن تعاقدها مع النجم السوري بطريقة مشوقة، حيث نشرت تيزرا بسيطا بدون أي إشارة أو تلميح للحكاية وعالمها.

وسيلعب النجم السوري في هذا العمل دور رجل غامض حياته مليئة بالأسرار والمغامرات والتشويق، وسيدور العمل حول محوري السلطة والحب بالإضافة للقدرة على التلاعب بمصائر البشر.

ومسلسل ظلّ من تأليف زهير رامي الملا، وفكرة سيف رضا حامد، وإخراج محمد خياري، وبطولة نخبة من نجوم الفن العربي، وسيتم تصويره بين بيروت وأبو ظبي.

يذكر أنّ الفنان السوري شارك خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل النحات الذي حقق نجاحاً كبيراً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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