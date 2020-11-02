أنقذ طفلة من الغرق وحصل على مكافأة لم يتوقعها

ساهمت شجاعة الأمريكي بايستندر كيفين كوزي وإنقاذه لفتاة من الغرق في حصوله على مكافأة غير متوقعة.

ففي أغسطس الماضي أنقذ الشاب الأمريكية الطفلة هايلي البالغة من العمر 10 سنوات من الغرق في أحد شواطئ مونتيري.

وقالت والدة الفتاة سامانثا وايثينغ إنّها رغبت بتقديم مكافأة للشاب الذي أنقذ ابنتها.

ولجأت الأم للبحث عن منقذ ابنتها من خلال مجموعات فيسبوك، لأنّها لم تكن تعرف سوى اسمه الأول.

ونجحت الأم بالوصول إلى كوزي وتواصلت معه، واكتشفت أنّه أجل زفافه بسبب انتشار فيروس كورونا، ولضعف الإمكانيات المادية، لهذا قررت رد الجميل له من خلال إطلاقها لحملة تبرعات على موقع غو فاند مي.

وحظيت الحملة بنجاحٍ كبيرٍ، وتم جمع مبلغ من المال يكفي الشاب وخطيبته لإقامة حفل الزفاف الخاص بهما.

وقالت سامانثا إن شجاعة كوزي ساهمت في إنقاذ ابنتها من الموت، لهذا مكافأته كانت بهذه الطريقة.

يذكر أنّ حفل زفاف كوزي سيقام خلال فصل الخريف، وتم دعوة الأم وابنتها إليه.

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