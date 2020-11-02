أميركي يتفاجأ بثعبان ضخم عند محرك سيارته.. شاهد الفيديو

تفاجأ رجل أمريكي أثناء قيادة سيارته بإضاءة لمبة فحص المحرك في اللوحة التي تعلو مقود سيارته، الأمر الذي دفعه لإيقاف السيارة وفحص المحرك.

وصُدِمَ الرجل عندما فتح غطاء محرك السيارة التي كانت من طراز فورد موستانج بوجود ثعبان ضخم ملتف حول المحرك.

وعلى الفور قام الرجل الذي يعيش في فلوريدا بطلب ضباط الحياة البرية في المدينة، الذين قاموا بإزالة الثعبان الذي وصل طوله لحوالي 3.5 متر.

وقام الرجل الأمريكي بتصوير مقطع فيديو يُظهر ضابط الحياة البرية وهو يقوم بانتشال الثعبان من المحرك، وحقق المقطع انتشاراً كبيراً عبر الإنترنت.

وقال الرجل الأمريكي إنّه لا يعلم الطريقة التي اتبعها الثعبان حتى وصل إلى محرك السيارة.

يذكر أنّ أمريكا شهدت حادثة مشابهة منذ عام ونصف، حيث قام رجل بانتشال ثعبان من أسفل محرك سيارته بمساعدة صديقه.

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