جدار الأمل في البيرو يمتلئ بأمنيات ما بعد كورونا

أنشأ المسؤولون في عاصمة البيرو ليما جدارين في منطقة ميرافلوريس بعُرض 8 أمتار وارتفاع 3 أمتار أطلقوا عليهما اسم جدار الأمل.

وخصص المسؤولون الجدارين لتدوين الأمنيات التي يرغب الناس بتحقيقها بعد القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وبالفعل بدأ الناس بتدوين أمنياتهم على أسطر الجدارين البالغ عددها 98 سطراً حتى امتلأت بشكل كامل بأكثر من 5000 أمنية دُونت على كامل الجدار.

وقال إليخاندرو ديلغادو المسؤول عن منظمة سوياي كوليكتف غير الحكومية التي نظمت هذه المبادرة إنّ الخوف مُعدٍ وكذلك الأمل، وتمنى أن تساعد الأماني الناس على تجاوز محنة فيروس كورونا.

وشهد جدار الأمل تدوين مجموعة كبيرة من الأمنيات التي تمحورت حول رؤية العائلة مجدداً، الرغبة بالسير دون كمامة، تقبيل الوالدين، مطالب قومية، السفر حول العالم، زيارة الحبيبة، والسفر لمشاهدة مباراة.

يذكر أنّ جدار الأمل أصبح مَعلماً سياحياً يتوقف عنده سكان العاصمة البيروفية البالغة عددهم حوالي 10 مليون نسمة لقراءة أمنيات الآخرين.

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