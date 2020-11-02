طبيب روسي يحدد الأمراض المدمرة للدماغ

أكدّ الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف وجود عدد من الأمراض التي تدمر الدماغ وتسبب اضطراباً وضعفاً في وظائفه الإدراكية.

وقال الطبيب الروسي إنّ ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري يعدّان العاملان الرئيسيان لتطور الخرف لدى الشباب والمسنين، لأنّهما يستهدفان نفس الأعضاء في الجسم كالعينين، والكلى والدماغ، ودعا ألكسندر مياسنيكوف الناس لمقاومتهما من خلال الامتناع عن تناول الملح، ممارسة الرياضة، تناول الدواء في موعده، واتباع نظام غذائي صحي.

وأشار إلى أنّ عدوى البريونات تؤدي لحدوث التغييرات العصبية التنكسية التي يصعب تشخيصها وعلاجها.

وأكدّ خطورة الصدمات المتكررة كحوادث السيارات، إصابات الجمجمة والتهاب الدماغ، وقال إنّ هذه الصدمات قاتلة للدماغ، وتؤدي في الغالب للخرف المبكر.

ودعا ألكستدر مياسنيكوف الناس لاتباع نظام حياة صحي وعدم إهمال نصائح الأطباء ليحموا أنفسهم من أمراض الدماغ.

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