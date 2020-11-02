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ليمفو تطلق ساعة بتصميم جذّاب ومواصفات مميزة

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة ليمفو الصينية عن ساعة ذكية بتصميم جذّاب ومواصفات مميزة أطلقت عليها NY12.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة حساسة للمس مقاس 1.08 بوصة، ودقة عرض 240*210 بيكسل، وقطر يصل لـ 37 مم.

وستحتوي الساعة على مستشعر لحساب معدل ضربات القلب، وقياس ضغط الدم، كما تتميز بقدرتها على مراقبة وقت النوم وجودته، وتسجيل عدد الخطوات التي يقطعها المستخدم، بالإضافة لحساب السعرات الحرارية المستهلكة.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الساعة الجديدة تعمل بشكل متوافق مع أنظمة ios وAndroid، وتقاوم الماء والغبار وفق معيار IP67، وتضم بطارية قوية تجعل السماعة تعمل لمدة طويلة.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 35 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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