شاومي تطرح شاحناً متوافقاً مع “آيفون 12”

طرحت شركة شاومي الصينية شاحناً جديدا متوافقاً مع هواتف آيفون 12 أطلقت عليه USB-C اللاسلكي.

ويتميز الشاحن الجديد بقدرته على شحن الأجهزة بقوة 20 واط، وبتوافقه مع هواتف آيفون 12.

وزودت الشركة الصينية شاحنها الجديد بأجهزة استشعار عالية المقاومة والسعة، ويتميز بدعمه الحماية من الجهد والتيار الزائد، بالإضافة لحماية الدائرة الكهربائية القصيرة، والحماية من درجة الحرارة العالية.

وسيحتوي الشاحن على خصائص مقاومة التداخل الكهرومغناطيسي، ومقاومة الكهرباء الساكنة.

وقالت الشركة الصينية إنّ شاحنها الجديد متوافق مع بروتوكولات الشحن السريع المتقدمة، ويوفر شحناً سريعاً لأجهزة Samsung S10، IPad Pro، وأجهزة Switch.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الشاحن الجديد باللون الأبيض، وستطلقه في الأسواق العالمية يوم 3 نوفمبر الجاري بسعر يصل إلى 5 دولارات.

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