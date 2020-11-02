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شاومي تطرح شاحناً متوافقاً مع “آيفون 12”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت شركة شاومي الصينية شاحناً جديدا متوافقاً مع هواتف آيفون 12 أطلقت عليه USB-C اللاسلكي.

ويتميز الشاحن الجديد بقدرته على شحن الأجهزة بقوة 20 واط، وبتوافقه مع هواتف آيفون 12.

وزودت الشركة الصينية شاحنها الجديد بأجهزة استشعار عالية المقاومة والسعة، ويتميز بدعمه الحماية من الجهد والتيار الزائد، بالإضافة لحماية الدائرة الكهربائية القصيرة، والحماية من درجة الحرارة العالية.

وسيحتوي الشاحن على خصائص مقاومة التداخل الكهرومغناطيسي، ومقاومة الكهرباء الساكنة.

وقالت الشركة الصينية إنّ شاحنها الجديد متوافق مع بروتوكولات الشحن السريع المتقدمة، ويوفر شحناً سريعاً لأجهزة Samsung S10، IPad Pro، وأجهزة Switch.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الشاحن الجديد باللون الأبيض، وستطلقه في الأسواق العالمية يوم 3 نوفمبر الجاري بسعر يصل إلى 5 دولارات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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