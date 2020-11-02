“إنستا 360” تطلق كاميرا جيب لعشاق الصور البانورامية

كشفت شركة إنستا 360 الصينية عن كاميرا جيب جديدة مناسبة لعشاق الصور البانورامية أطلقت عليها One X2.

وزودت الشركة الصينية الكاميرا الجديدة بشاشة لمسية 360 درجة لتسجيل مقاطع الفيديو الإبداعية بسهولة.

ومن خلال الكاميرا الجديدة سيكون المستخدم قادراً على التقاط صور ومقاطع فيديو بدقة K5.7

وتتميز هذه الكاميرا بمقاومتها الماء حتى عمق 10 أمتار وفق معيار IPX8، وباحتوائها على مجموعة من وظائف الذكاء الاصطناعي.

وستوفر الكاميرا الجديدة 4 أوضاع لتسجيل الفيديو هي: وضع 360 درجة، وضع Steady، وضع InstaPano، ووضع MultiView.

وستحتوي الكاميرا على جيروسكوب بـ 6 محاور، صوت استريو، تجهيزة اختيارية لتقليل صوت الرياح، بالإضافة إلى بطارية مدمجة بسعة 1630 مللي أمبير ساعة تتيح للمستخدم التصوير لمدة 80 دقيقة بشكل متواصل.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الكاميرا الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية