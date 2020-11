خسارة الملياردير الهندي موكيش آمباني 5 مليارات دولار بسبب كورونا

الملياردير الهندي موكيش آمباني، أغنى شخصية في آسيا، خسر 5 مليارات دولار بسبب تراجع الطلب على الوقود، لبقاء الناس في بيوتهم وعدم حاجتهم لاستهلاك هذه الطاقة في ظل أزمة وباء كورونا.

شركته “ريلاينس إندستريز”، عملاق قطاع المحروقات وتكرير النفط وتوزيعه، تعاني من تراجع كبير لمداخيلها وأرباحها وانخفاض قيمة أسهمها إلى أدنى مستوى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما دفع المالك موكيش آمباني إلى الانخراط في مشروع تحويلها إلى شركة للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، متخليا عن المحروقات.

أرباح شركة “ريلاينس”، التي تمتلك أكبر مصفاة نفط في العالم بقدرة تكرير تصل إلى 1,24 مليون برميل يوميا، انخفضت بنسبة 15 بالمائة في آخر 3 أشهر، ما يعادل 1,3 مليار دولار بالقيم المطلقة، حسب المعطيات التي أعلنتها الشركة يوم الجمعة الماضي، مثلما انخفضت مداخيلها بنسبة 24%.

تعد شركة “ريلاينس إندستريز” أكبر مؤسسة اقتصادية خاصة في الهند تأسست سنة 1966 بالاستثمار في المنسوجات والبوليستر، قبل توسعها إلى قطاع المحروقات والطاقة لاحقا، ثم الخدمات الرقمية والترفيه حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

