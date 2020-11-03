فوائد المانجو الصحية الرائعة

غنية بالفيتامينات والمعادن

تحوي المانجو العديد من الفيتامينات والمعادن فهي غنية بالبوتاسيوم والنحاس، وكل من فيتامين B6 (البيرودكسين) وفيتامين C وفيتامين E و فيتامين K، والبيتا كاروتين (فيتامين أ) والفوليت والنايسين وغيرها العديد.

السيطرة على ضغط الدم

تعتبر المانجو مصدر غني بالبوتاسيوم، حيث أن كل 100غم من المانجو تحتوي على ما يقارب 156 ملغم بوتاسيوم وما لا يتجاوز 2 ملغم صوديوم، والبوتاسيوم مهم جدا لموازنة السوائل في الجسم، ويساعد في الحفاظ على انتظام ضربات القلب وتنظيم إرسال الإشارات والسيلات العصبية. ومهم لانقباض العضلات. وبالتأكيد معروف بدوره الكبير في المساعدة على تقليل ضغط الدم

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

غنى فاكهة المانجو بالألياف يجعل لها دور كبير في تنظيم عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الامساك والبواسير، كما ووجد في المانجو أنزيمات تساعد على تهدئة المعدة والامها، ومن المعروف بان الالياف الغذائية لها دور في السيطرة على مستويات الكالسيوم في الجسم وخفضها. مما يجعل لها دور في تعزيز صحة القلب والشرايين.

فوائد المانجو للجلد والعيون

للمانجو فوائد عديدة تعود على صحة الجلد والعيون، فبصفة فاكهة المانجو مصدر ممتاز لفيتامين أ وبيتا كاروتين، والألفا كاروتين والفلافونيدات، وكل 100 غرام من المانجو الطازجة يوفر 765 وحدة دولية أي ما يقارب 25% من الاحتياجات اليومية الموصى بها من فيتامين (A).

من المعروف دور فيتامين أ ومشتقاته كمضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة في الجسم، ومهمة للحفاظ على صحة الجلد والعيون وتحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد. كما وانها مهمة للحفاظ على صحة العين ومكافحة التكنس البقعي.

الوقاية من السرطانات ومكافحتها

تعتبر فاكهة المانجو غنية جدا بالعديد من مضادات الاكسدة القوية ومركبات الفلافينويد مثل: البولفينوليك ( polyphenolic)، والتي وجد لها دور في الوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون، والكاروتينات التي لها دور في الوقاية ضد سرطانات الرئة وسرطانات الفم، والعديد من الدراسات الحديثة مؤخراً وجدت فعالية ودور كبير للمركبات ومضادات الاكسدة التي تحويها المانجو في الحماية ضد سرطان الدم وسرطان البروستاتا

مفيدة لحميات زيادة الوزن

تعد نوعا ما عالية بالسعرات الحرارية بحيث أن كل 100 غم منها تمدنا بما يقارب 70 سعره حرارية.

هذا ما قد يجعلها نوعاً ما مفيده في حميات زيادة الوزن.

المصدر: ويب طب

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