حلقات زمنية مفرغة؟ 10 أفلام عن الوقت المتحكم في أصحابه!

الوقت هو أهم شيء الحياة، فبدون الزمان لا فائدة للمكان، لن يتحرك الناس ولن تكون هناك حضارة مكونة من ماض وحاضر ومستقبل. الوقت هو سيد القضية دائمًا وأبدًا، وهو المتحكم في مقاليد الأمور باستمرار. وبما أنه العنصر الأهم في وجود البشر أنفسهم، يجب إدخاله في كل صور الفن، وعلى رأسها الفن السابع بكل تأكيد.

السينما استغلت الوقت بشدة في أكثر من عمل، وبأكثر من منظور. هناك أفلام استغلته كأداة لدفع القصة للأمام، أو لصنع قصة مفجرة للعقول تأخذ المشاهد في رحلة سريعة بين الأزمان، أو حتى لطرح مفهوم مختلف عن شخصية معينة عبر ذلك الفلاش باك أو الفلاش فوروارد.

لكن ماذا عن الأحداث المتكررة؟ ماذا عن الحلقات الزمنية المفرغة؟

حياة خبراء الطقس مملة بالنسبة للبعض، لكن ربما لن تكون كذلك إذا كان الوقت ركيزة أساسية فيها.

تبدأ القصة مع أحد المتخصصين في تغطية ومتابعة أخبار الطقس، لكنه من النوع المتربص للقصص المثيرة ذات العوامل الجاذبة للانتباه، والتي تحتاج وقتًا طويلًا لتغطيتها بشكلٍ محبوك. وبالفعل، يذهب في رحلة إلى مكانٍ بعيد في مهمة أسماها (الفأر – Rat)، وعليها يقضي أربع سنوات كاملة في ذاك المكان.

في النهاية لا يحقق أي تقدم في المهمة، وبدأ يشعر بالإحباط الشديد. لكن في يومٍ ما وجد أنه يعيش نفس الأحداث مرارًا وتكرارًا. في البداية حاول استغلال الأمر لصالحه، وبالفعل حقق إنجازات كثيرة. لكن سرعان ما اكتشف أنه سيظل حبيس تلك الحلقة المفرغة للأبد، حلقة تغطية طقس ربما سيجرفه إلى الهاوية وهو لا يشعر.

لا يوجد فعل بطولي أكثر من استغلال الوقت عكسيًّا والعودة بالزمن لإنقاذ البشرية بالطبع.

هذه هي قصة الفيلم، حيث في أحد الأيام انتشر فيروس قاتل استطاع بسهولة أن يقضي تقريبًا على كل أفراد الجنس البشري، إلا أن بعضهم نجا بشكلٍ ما، واستطاع تطوير آلة تُمكن الناس من السفر إلى الماضي وتحقيق المستحيل.

على بطل الأحداث دخول تلك الآلة والسفر إلى ما قبل وقت ظهور الفيروس، ليعرف أكبر كم ممكن من المعلومات عنه، ويحاول القضاء عليه قبل ظهوره للنور، وهذا لكون الفيروس في النهاية من صنع البشر، ولم تنحته الطبيعة نحتًا كما تفعل مع الفيروسات المعتادة والتي يصاب بها الملايين كل يوم وتتعامل معها مضادات الفيروسات بسهولة.

قصة الفيلم مميزة بكل تأكيد، وتتناول الوقت من منظور علمي-بيولوجي، لا يرتبط بالفيزياء بشدة كما قد يتوقع البعض.

تبدأ القصة مع بعض المهندسين الذين يقررون في وقت فراغهم تطوير اختراع ذا فكرة غريبة بعض الشيء، والهدف الرئيسي منه كان محاولة تخطي بعض عقبات التصميم الهندسي، ليتضح أنه في النهاية الاختراع عبارة عن حضّانة خارقة للبروتين، والحضانة – Incubator هي جهاز يستخدم في المعمل لتوفير الظروف الملائمة لنمو عينة الاختبار.

مع بعض المحاولات، واستخدام أحد المهندسين نفسه كفأر تجارب، يظهر أن الاختراع يمكن استخدامه كآلة للسفر عبر الزمن بطريقةٍ ما. فما هي مضار الاستخدام؟ وإلى حدٍ يمكن استغلال قدرات ذلك الاختراع العجيب؟

فيلم أنمي استطاع استغلال مفهوم الوقت بطريقة مميزة للغاية، وحصل لنفسه على مكانة أثيرة في قلوب وعقول الملايين منذ وقت صدوره في اليابان.

تبدأ الأحداث مع الفتاة اليافعة بالمدرسة الثانوية، ماكوتو. حياتها طبيعية وتقليدية ومملة في بعض الأحيان، لكن كل شيء يتغير عندما تكتشف أن بوسعها السفر عبر الزمن، وتستغل ذلك للعودة للماضي وتحقيق منافع شخصية لنفسها.

لكن للأسف لم تعلم أن سفرها ذلك لن يؤثر عليها فحسب، بل أيضًا على كل من حولها، وجميع من احتكوا بها من قريب أو بعيد.

فهل ستستمر في السفر وتغيير الماضي؟ أم سيكون الأوان قد فات بالفعل وانقلبت حياة الناس بسببها بدون رجعة؟

في أحد الأيام، يقرر مجموعة من الأصدقاء أخذ يختٍ جميل، وخوض رحلة في عرض البحر، أملًا في بضع ساعات من المتعة والمرح، بينما كل شيء من حولهم في الحياة يتهاوى بالتدريج. كانت الأمور سلسلة وجيدة حتى اعتقدوا أن الرحلة ستمر بسلام، إلا أنه يحدث شيء ما يجعل اليخت ينقلب رأسًا على عقب، والآن عليهم البحث عن مأوى في ذلك المكان المقطوع.

سرعان ما يرون سفينة سياحية آتية من بعيد، لكن لا يبدو أنها تُبشر بالخير. يركب الأصدقاء على متنها ويختفون واحدًا تلو الآخر، لكن واحدة منهم فقط هي التي تدرك أن الوقت يتكرر باستمرار، وأنهم محبوسون في حلقة زمنية قاتلة.هل من مناص؟

أحد أشهر الأفلام في تاريخ الممثل جيك جيلنهال، وأحد أبرز الأفلام المتحدثة عن الوقت بمنظور مميز وفريد.

في زمن أحداث القصة، وصل العلم إلى تكنولوجيا خارقة تستطيع نقل وعي أحدهم إلى جسد أي شخص آخر، في أي مكان، وذلك بهدف تحقيق مآرب معينة. وبالفعل، تستغل الشرطة والجيش الأمر لصالحها، وتعمل على نقل وعي الجنود المخضرمين، إلى أجساد بشر آخرين موجودين في أماكن حساسة وحيوية، ومن هنا تبدأ القصة.

فجأة يستيقظ البطل في جسد رجل ما على متن قطار، وآخر ما يتذكره هو الهبوط من طائرة في أفغانستان للقيام بمهمة مصيرية. الآن يُفاجأ أن هناك قنبلة على القطار، وعليه إيجادها وتعطيلها في 8 دقائق فقط، وإلا ستنفجر ويفقد العشرات حياتهم!

فيلم عن الوقت، من أجل الوقت نفسه حيث عندما يصل تيم إلى سن الـ 21، يكتشف أنه ضيّع حياته بالكامل دون تحقيق إنجاز واحد يفخر به على مستوى الحياة العاطفية، وأنه أهدر الكثير من سنين شبابه ومراهقته فعلًا دون الحصول على السعادة التي طالما أرادها. لكن الحل يأتي سريعًا، ليكتشف أنه يستطيع السفر عبر الزمن وتغيير ما حدث له في الماضي.

الآن يشرع في الذهاب إلى الماضي والحصول على صديقة حميمة وعيش الحياة التي فاتته، لكن سرعان ما يرى أن الوضع ليس سهلًا، وأن هناك كوكبة من العقبات المتمثلة أمامه في أكثر من صورة وشكل. فهل سيقدر على تخطي العقبات وتحقيق مراده الأثير؟

هناك منظمة سرية لحماية الزمن، وتتميز بالعملاء المتخصصين في تعقب المجرمين عبر الزمان والمكان، بهدف التخلص منهم وحماية باقي الأبعاد الزمنية من شرورهم. بطلنا هو أحد هؤلاء العملاء، وعليه أن يتعقب مجرمًا عبر الزمن، ورحلتنا تبدأ معه.

سرعان ما تتصاعد الأحداث ويجد نفسه في خضم رحلة من الألغاز والألاعيب التي تجعل من الصعب جدًا تعقب هذا المجرم. حيث إنه في المنتصف يتقابل مع العديد من الأشخاص الذين يفتحون له أبوابًا كانت مغلقة بداخل نفسه، ويكشفون له أجزاءً مخفية من ماضيه، وماضي العالم كله تقريبًا.

فيلم عن الحب، الحياة، اكتشاف الذات، تحطيم الأفكار الخاطئة، وبالتأكيد محاولة تحدي الوقت الذي دائمًا ما يصمم على قهر عزيمة الرجال.

بعيدًا عن سلسلة أفلام (المهمة المستحيلة)، يبدو أن توم كروز لا ينفك أن يقدم لنا أفلامًا بديعة في تصنيف الأكشن حصرًا. حبكة الفيلم تدور حول إعادة عيش التجربة بعد الموت مباشرة، وتلك فكرة ناقشتها صناعة الأنمي في أعمال مثل Re:Zero، لذلك هذا الفيلم مميز لصناعة السينما فعلًا.

تتحدث القصة عن محارب مخضرم اسمه كيج، وعليه محاربة الفضائيين بشكلٍ ما، وإنقاذ الجنس البشري. لكن يبدو أن هناك شيئًا خاطئًا، حيث أنه في كل مرة يموت، عليه أن يعيش اليوم منذ بدايته مرة أخرى، كل هذا في حلقة زمنية غير قابلة للكسر، هل سيتغلب البطل على الوقت وينتصر عليه؟

على عكس Edge of Tomorrow، فليس للموت هدف معين في هذا الفيلم.

بطلة الفيلم هي الفتاة اليافعة سامانثا كينجستون، والتي تفقد حياتها فجأة. لكن الموت لا يريد لها الراحة أبدًا، فبناء عليه تعود للحياة مرة أخرى لتعيش نفس يوم وفاتها بكافة التفاصيل، حتى يأتي ميعاد الموت مرة أخرى، لتستيقظ وتعيش نفس اليوم من جديد، في سلسلة من الوقت القاتل والدقائق التي تذعن النهاية مع كل ثانية تمر.

بينما القصة تبدو غير ذات هدف من الخارج، إلا أنها من الداخل تدفع البطلة لاكتشاف المزيد والمزيد عن حياتها، ومحاولة فك شيفرة موتها الصادم. كل هذا في حبكة درامية من الطراز الرفيع، وبها العديد من عناصر الجذب السينمائي على المستوى البصري والقصصي.

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