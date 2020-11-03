نسخ مجانية وخصم كبير على برنامج WinX DVD Copy Pro لصناعة نسخ احتياطية من اسطواناتك

(تم التعديل) نسخ مجانية وخصم كبير على برنامج WinX DVD Copy Pro لصناعة نسخ احتياطية من اسطواناتكمن منّا لا يمتلك أقراص DVD في غاية الأهمية بالنسبة له؟ ومن منّا لا يريد صناعة نسخ شخصية من أي DVD يهتم لمحتواه؟ هنا يأتي دور برنامج WinX DVD Copy Pro والذي تم تطويره خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين المتكررة فيما يخص أخذ نسخ احتياطية من اسطواناتهم، هذا بالطبع مع عدد كبير من الخواص التي يقدّمها البرنامج والتي تخدم نفس الغرض.

تعرف على برنامج WinX DVD Copy Pro

يأتي هذا البرنامج القوي من شركة WinX، وهي شركة مطورة للبرامج المتعلقة بمجالات الوسائط المتعددة منذ سنوات طويلة، وبرنامج DVD Copy Pro في أحدث إصداراته يوفّر خصائص ممتازة ولعل أهمها هي إمكانية نسخ محتوى الـDVD لصيغ متعددة كالتالي:

• نسخ محتوى الـDVD إلى DVD آخر

• نسخ محتوى الـDVD إلى ملف ISO يُمكن حرقه مرة أخرى في أي وقت

• نسخ محتوى الـDVD إلى ملف MPEG2

والمزيد..

يتميز برنامج WinX DVD Copy Pro أيضًا أنه قادر على التعامل مع الملفات بكافة الأحجام وهي التي تصل إلى 40 جيجابايت حاليًا، في حين أن برامج وتطبيقات أخرى قد تتعثر ولا تستطيع معالجة هذه المساحة الضخمة!

ما الذي يُمكنك الاستفادة منه من برنامج WinX DVD Pro؟

يتيح لك برنامج WinX DVD Copy Pro استصدار نسخة من محتوى أي DVD مع الحفاظ على جودة المحتوى بنسبة 100% وهذا يشمل أيضًا نوعية 99-title الجديدة من الـDVD إلى جانب هذا فالبرنامج يعمل أيضًا على حل وعلاج المشاكل في الـDVD الذي به مشاكل فيزيائية مثل الخدوش أو القطاعات غير السليمة والتعامل معها لإخراج أفضل جودة ممكنة.

في 3 خطوات فقط تعلّم كيفية نسخ DVD بجودة عالية

كما فهمنا من السطور السابقة، التطبيق يوفّر لك أدوات متكاملة للتعامل مع أقراص الـDVD، وفيما يلي نوضّح لكم كيفية استخدام التطبيق بطريقة مثالية وفي خطوات لا تتعدى الدقيقة:

1- افتح برنامج WinX DVD Copy Pro بشكل طبيعي

2- اضغط على Disc من الأعلى لقراءة ملف الـDVD الخاص بك

3- من على الجهة اليسرى وكما بالصور بالأعلى اختر نوعية الملف الذي تريد التحويل إليه، ومن ثم اضغط على Run لتبدأ العملية بكل سلاسة.

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