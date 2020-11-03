بوغاتي تزيل الستار عن أسرع السيارات الرياضية في العالم

كشفت شركة بوعاتي عن السيارة التي تتحدى بها أسرع و أقوى السيارات الرياضية بالعالم لحصولها على محرك جبار بعزم 1850 حصان ويعمل بنظام رباعي وبتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 2.17 ثانية فقط.

وحصلت السيارة الجديدة من بوغاتي Bolide على منصات سيارات Chiron مع هيكل بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا مصنوع من المعدن وألياف الكربون بوزن 1240 كلغ وسقت بانورامي مع فتحات هوائية كبيرة على المقدمة والجوانب.

وزودت السيارة بأجنحة هوائية كبيرة مع شيفرات موزعة على الهيكل للتحكم بديناميكية الهواء وزيادة الثبات على السرعات العالية وتتسارع السيارة بشكل سريع لتصل الى سرعة 400 كلم/س خلال 12.08 ث.

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