مؤتمر ابل القادم يوم 10 نوفمبر القادم – وهذه أهم التوقعات!

عام 2020 لم ينته بعد بالنسبة لأبل ولايزال في جعبتها ما تقدمه للجمهور في هذا العام المثير قبل نهايته، فقد أعلنت للتو عن مؤتمر جديد سوف يُقام يوم 10 نوفمبر المقبل.

تحت عنوان “One More Thing أو شيء آخر” سوف تقيم ابل مؤتمرها القادم في مقرها الرسمي Apple Park بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

مثل المؤتمرين السابقين في سبتمبر و أكتوبر لن تتم دعوة الصحافة ولا أي من وسائل الإعلام بل سيتم بث المؤتمر المسجل عبر الإنترنت مساء الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر.

في المؤتمرين السابقين، أعلنت ابل عن أجهزة ايباد اير 2020 و ايباد الجيل الثامن iPad 8 و ساعة ابل الجيل السادس و ساعة SE الأرخص ثمناً بالإضافة إلى الإعلان عن سلسلة ايفون 12 .

أهم التوقعات في مؤتمر ابل القادم كالآتي:

جهاز ماك بوك بمعالج ابل سيليكون A14X

جهاز ماك بوك القادم سوف يحمل معالج بمعمارية ARM لأول مرة بدلاً من معالجات إنتل وهو من تصميم ابل ومن صناعة شركة TSMC التايوانية وقد يحمل أيضاً اسم A14X مع استخدام تقنية معالجة 5 نانومتر الجديدة أيضاً، تماماً مثل المعالجات في هواتف الايفون وأجهزة الايباد.

معالج A14X سوف يأتي على الأرجح مع 12 نواة: 4 منها للاستخدام العادي، و 8 للاستخدام الثقيل والبرامج عالية الأداء.

وفقاً للتسريبات الصحفية فلن يقف التطوير على الأداء فقط، بل سيمتد ليشمل جوانب أخرى مثل الوزن الذي سوف يقل عن 1 كيلوجرام، وكذلك عمر البطارية الذي سوف يتراوح بين 15 إلى 20 ساعة.

الجهاز سوف يكون بشاشة 12 إنش، وقد يتم إضافة دعم شبكات الجيل الخامس 5G كخيار إضافي في الجهاز، وفقاً لبعض التقارير.

سماعات AirPods Studio

سماعات AirPods Studio سوف تكون أول سماعات لاسلكية كبيرة تحت العلامة التجارية AirPods. سوف تدعم هذه السماعات المنتظرة العديد من المزايا المهمة مثل ميزة إلغاء الضوضاء الخارجية Active Noise Cancellation بحيث يمكن للمستخدم تفعيلها أو تعطيلها بحسب رغبته.

أيضاً من المفترض أن تقدم سماعات AirPods Studio تجربة صوت أفضل مقارنة بسماعات AirPods العادية و AirPods Pro.

كذلك سوف تكون هناك خواص متقدمة مثل التعرف على الرأس والعنق، بحيث يتوقف الصوت تلقائياً عن إزالة السماعات من الرأس أو وضعها على العنق.

جهاز تتبع الأشياء AirTags

جهاز AirTags سوف يكون عبارة عن جهاز صغير الحجم دائري الشكل، يعمل عبر البلوتوث والموجات الراديوية عالية التردد من خاال شريحة U1 ، ويمكن وضعه مع المقتنيات الشخصية بغرض تتبعها.

سوف تتمكن من تتبع جهاز AirTags رفقة المقتنيات التي تود تعقبها من خلال تطبيق تحديد الموقع Find My على الايفون والايباد وماك.

هذا لن يكون جهاز التتبع الأول من نوعه الذي يعتمد التتبع عبر البلوتوث، هناك الكثير من الأجهزة المتوفرة في الأسواق التي تعمل بنفس الفكرة والتقنية مثل أجهزة التتبع من شركة Tile.

كيف سنتابع المؤتمر ؟!

المؤتمر سوف يتم بثه مباشرة عبر يوتيوب مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، وسوف نرفق لكم في حينها رابط المؤتمر، كما سنقوم بتغطية شاملة خلال وبعد المؤتمر هنا على موقع وتطبيق “أخبار التطبيقات”.