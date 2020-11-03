إليك أهم المميزات والخواص الجديدة في تحديث OneUI 3.0 – قادم خلال هذا الشهر

نشرت سامسونج دليلًا حول تحديث OneUI 3.0 في موقعها باللغة الماليزية، وضمن هذا الدليل ذكرت الشركة بعض من أهم مميزات تحديثها الجديد، وهو الذي سيبدأ في الوصول للهواتف خلال هذا الشهر في إصداره المستقل، هذا بالطبع بعدما طرحت الشركة أكثر من نسخة تجريبية، وفيما يلي نشارككم أهم المميزات والإضافات التي أشارت لها الشركة.

أهم المميزات والخواص الجديدة في تحديث OneUI 3.0

بجانب حديثها عن التحديث الجديد ومميزاته ذكرت الشركة أن هذا التحديث هو الأكثر بساطة، سرعة وعملية ضمن تحديثات OneUI كلها! وهو ما يجعلنا نتوقع أن التحديث سيعمل بشكل ممتاز على الأجهزة المتوسطة والرائدة كذلك! وفيما يلي نستكمل ونتحدّث عن أبرز ست مميزات من ضمن المميزات في التحديث.

خاصية Enhanced Quick Panel

يحمل لنا التحديث الجديد تحسينات كبيرة ضمن منطقة الإشعارات، وضمن هذا التحديث سيكون بإمكانك ومن خلال نافذة الإشعارات أن تتنقل بسهولة بين التحكم في الصوت والفيديو من خلال إشعار الـPlayback نفسه، هذا كما سيتم تقسيم الإشعارات حسب التطبيقات.

تحسينات كبيرة لهاتف جالكسي Z فولد 2

التحديث الجديد يحمل عددًا من المميزات الحصرية لهاتف جالكسي Z فولد 2 القابل للطي، وهو أحدث هواتف الشركة القابلة للطي كما نعلم، يأتي النظام مع تحسينات تستغل كون الهاتف يملك شاشتين إحداهم بحجم التابليت والأخرى بحجم الهاتف العادي! ويظهر لنا تطبيق هذه الخاصية في تطبيق الملفات كما بالصورة التالية:

خاصية شاشة القفل الديناميكية في تحديث OneUI 3.0

يحمل التحديث الجديد خاصية Dynamic Lock Screen، وهي الخاصية التي ستجعل الخلفية تتغير بشكل تلقائي كلما يتم إغلاق الهاتف (قفل الهاتف) وفتحه مرة أخرى، حسبما صرّحت سامسونج فهذه الخاصية ستعمل مباشرةً بالاعتماد على عدد ضخم من الخلفيات التي ستضيفها سامسونج، وهي خلفيات عالية الجودة والدقة.

تحديثات جديدة على Good Lock في تحديث OneUI 3.0

تحديث OneUI 3.0 سيحمل تحديثًا قويًا لتطبيق Good Lock الذي تطوره سامسونج، وبعد هذا التحديث سيكون بإمكانك تعديل الـThemes بفعالية ومرونة أكبر، هذا إلى جانب الخواص الجديدة التي سيضيفها للتطبيق، يُذكر أن هذا التطبيق متوفر منذ 2016 ويتيح لك إنجاز تغييرات كبيرة على شكل النظام.

تحسين كبير على خاصية فتح أكثر من نافذة

هذه الخاصية مخصصة أكبر للهواتف القابلة للطي وذات الشاشتين، أو أجهزة سامسونج ذات الشاشات الكبيرة بشكل عام، ومع هذا التحديث سيكون بإمكانك تقسيم الشاشة لأكثر من جزء وفتح أكثر من تطبيق في نفس الوقت مع حرية كاملة في إعادة تحجيم كل تطبيق.

مكالمات الفيديو باستخدام الـAR Emoji

يأتي لنا التحديث الجديد أيضًا بخاصية AR Emoji في مكالمات الفيديو، وهي تقنية الواقع المعزز التي تطورها سامسونج لهواتفها، ستتيح لك هذه الإضافة تغيير شكلك وإضافة شكل الـAR الخاص بك في مكالمات الفيديو نفسها.

هذه المميزات هي التي ركّزت واهتمت سامسونج بها، وبالطبع هناك غيرها، مثل خاصية Dual Preview في جالكسي فولد الأصلي والتي تسمح لك بمشاهدة ما تصوره منه الشاشة الأخرى عند استخدام كاميرا السيلفي، بالإضافة إلى أن التحديث سيضم مميزات أندرويد 11 بالطبع، لأنه مبني عليه.