نقابة الأطباء تطالب البكوش بتحمل مسؤولياته ومباشرة عمله وزيرا للصحة

طالبت النقابة العامة لأطباء ليبيا، الثلاثاء، وزير الصحة المفوض خليفة البكوش بتحمل مهامه ومباشرة عمله وزيرا للصحة وفق قرار المجلس الرئاسي رقم “605” لسنة 2020.

وثمنت النقابة، في بيان لها، دور البكوش في عمله رئيسا للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا رغم الظروف، منوها بأن الوزارة توقفت عن أداء واجباتها؛ بسبب الأحداث الأخيرة، والوضع الكارثي لجائحة كورونا بسبب ازدياد عدد الإصابات والوفيات دون حل جذري، وفق البيان.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر في 20 سبتمبر الماضي قرار رقم”605″ لسنة 2020 بشأن تكليف خليفة الطاهر البكوش وزيرا مفوضا لوزارة الصحة خلفا للوزير السابق حميد بن عمر.

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