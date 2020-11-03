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ما سر حذف تامر حسني لأغنية ألف سلامة؟

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ النجم المصري تامر حسني عشاقه بحذفه أغنية ألف سلامة عن قناته الرسمية في يوتيوب رغم تصدرها الترند وتحقيقها أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وبرر تامر حسني سبب الحذف بوجود خلل تقني في الأغنية لاحظه بعض المشاهدين، الأمر الذي دفعه لحذف الأغنية بعد فشل المحاولات التي قام بها الفريق المساعد لإصلاحه.

وأعاد النجم المصري نشر الأغنية مجدداً على يوتيوب، وطالب عشاقه من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في إنستغرام بإعادة مشاهدة الأغنية، وتجاوز الرقم السابق الذي وصلت إليه.

وكانت أغنية ألف سلامة قد تصدرت اليوتيوب في مصر، وحققت المركز الـ33 عالمياً خلال 24 ساعة من نشرها.

وأغنية ألف سلامة من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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