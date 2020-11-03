بلدة إيطالية تفرض حظر التجول على الصغار فقط

في إطار سعيه لحماية بلدة ستريانو الواقعة في إقليم نابولي الإيطالي، قام عمدة البلدة أنطونيو ديل جوديتشي بإصدار قرار يقضي بفرض حظر تجول على الأطفال دون 17 عاماً.

وقال العمدة إنّ حظر الأطفال دون 17 عاماً سيستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، ولن يسمح لهم بالخروج إلّا بصبحة أحد أفراد عائلتهم البالغين.

وبرر أنطونيو قراره بعدم التزام الأطفال بقواعد التباعد الاجتماعي، وقال إنّ الأطفال يملؤون ساحات المدينة في المساء الأمر الذي يهدد بانتقال الفيروس للكبار، رغم التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي في المدارس.

وقال العمدة إنّ البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9000 نسمة سجلّت 50 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لوجود 70 شخصا في عزلة منزلية، وطلب من المواطنين التعاون مع السلطات الصحية من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

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