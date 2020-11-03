مجسم ذيل الحوت يحمي قطاراً من كارثة (صور)

شهدت منطقة سبيكينيسه الواقعة بالقرب من مدينة روتردام الهولندية حادثاً خطيرا، إذ خرج قطار مترو عن مساره واخترق الحاجز، وتوقف في اللحظات الأخيرة عند مجسم سايفد باي ذي وايلز تايل المصمم على شكل ذيل حوت.

وقالت غاركي غورتر التابعة لهيئة السلامة الإقليمية في منطقة رينمود إنّ المجسم المعروف باسم أنقذه ذيل الحوت أنقذ سائق المترو الذي كان يقود قطاراً خالياً من الركاب.

من جهة أخرى قامت الشرطة الهولندية باستجواب السائق من أجل معرفة الأسباب التي أدّت لوقوع الحادث، كما دعت الناس الذين خرجوا لمشاهدة الحادث للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والعودة إلى منازلهم لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ فرق الطوارئ بالإضافة للمهندس المعماري الذي صمم المجسم يعملون حالياً على إخراج القطار بأمان من مكان الحادث.

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