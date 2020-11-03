تطبيق واتس اب يضيف أداة إدارة السعة التخزينية لحذف الرسائل و الملفات الغير مهمة!

تطبيق واتس اب أطلق الآن رسمياً تحديثاً جديداً من خلاله يمكن إدارة السعة التخزينية التي يستهلكها واتس اب على جهازك، مع إمكانية حذف الملفات والمرفقات الغير ضرورية من أجل تحرير المزيد من السعة التخزينية.

بعد فترة من استخدام واتس اب في تبادل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة GIFs، سوف تجد أن تلك الملفات تراكمت بكثرة واستهلكت مساحة تخزين كبيرة على الجهاز، وإن كانت مساحة التخزين الكلية لجهازك محدودة فهذه تمثل مشكلة مزعجة.

يمكن الوصول إلى الميزة الجديدة بعد تنزيل التحديث الذي سيتوفر خلال الأيام المقبلة من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings > استهلاك البيانات والسعة Data & Storage Usage > إدارة السعة التخزينية Manage Storage.

ميزة إدارة السعة التخزينية سوف تعرض المساحة التخزينية الإجمالية التي يستهلكها واتس اب، بعدها سوف تعرض معلومات أكثر تفصيلاً مثل حجم الملفات المعاد توجيهها Forwarded Files، بعدها سوف يعرض الملفات الأكبر حجماً (أكبر من 5 ميجابايت) ضمن السعة التخزينية للتطبيق والتي عادةً ما تكون مقاطع فيديو.

بعد ذلك سوف تعرض كل محادثة وبجانبها السعة التخزينية المستهلكة مرتبة تنازلياً من الأكبر للأصغر. بذلك يمكن للمستخدم استعراض كافة الملفات التي يخزنها التطبيق على جهازه وحذف الملفات الزائدة والغير ضرورية منها.

يمكنك حذف الملفات والمرفقات التي تريدها دفعة واحدة، كما بإمكانك اختيار ما تود حذفه فقط والإبقاء على باقي الملفات التي تود الاحتفاظ بها.