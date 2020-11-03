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عادات يومية تحمي من هشاشة العظام.. تعرّف عليها

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الدكتورة آبي أبيلسون استشارية العظام بمستشفى كليفلاند دور العادات اليومية في الوقاية من هشاشة العظام.

وقالت إنّ اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم والفيتامين “د” منذ الطفولة يعمل على حماية الشخص من هذا المرض.

وحددت الخبيرة الطبية حاجة البالغين لـ 1200 ميلغرام من الكالسيوم يومياً، و800 وحدة من فيتامين د.

ودعت آبي أبيلسون الناس لتناول الأطعمة التي تحتوي كميات جيدة من الكالسيوم كالحليب، الجبن، عصير البرتقال، السبانخ، اللفت، السلمون، التونة، والبيض، بالإضافة لممارسة الأنشطة التي تضغط على العظام وتحفز نموها كالمشي السريع.

كما أشارت الطبيبة لوجود أدوية تساعد في التقليل من خطر الإصابة بكسور العظام للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

يذكر أن آبي أبيلسون طلبت من الناس التخلي عن التدخين وشرب الكحول نظراً لتأثيرها الضار على العظام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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