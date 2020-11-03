برايم تطلق حاسوباً صغير يعمل دون مراوح

أزاحت شركة برايم السويسرية الستار عن حاسوب متطور صغير الحجم أطلقت عليه Prime Mini 5.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Intel Core i3-8145U، Core i5-8365U، وCore i7-8665U.

وستأتي الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز بسعة 8، 16، 32 غيغا بايت، بالإضافة لوجود فتحة M.2NVMe لتركيب الأقراص الصلبة 2.5 بوصة عن طريق وصلة SATA لتخزين البيانات والبرامج.

ويتميز الجهاز الجديد بتشغيله الهادئ، وبعدم اعتماده على المراوح، وبإمكانية توصيله عن طريق منفذ HDMI 2.0a، منفذ USB-C، 3 منافذ USB 3.1، ومنفذ USB 2.0، وبدعمه للواي فاي.

يذكر أنّ الشركة السويسرية ستطرح الجهاز الجديد الذي يصل وزنه لـ 1.3 كغم في الأسواق العالمية بسعر 584 يورو.

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