Doogee تطلق هاتفا مصفحا بكاميرا تصوير ليلي

كشفت شركة Doogee الصينية عن هاتف مصفح بكاميرا تصوير ليلي تعمل بالأشعة تحت الحمراء أطلقت عليه S96Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio G90 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وجاء هذا الجهاز بهيكل مدرع متين من المعدن والبلاستيك، يحميه من الماء والغبار وفق معيار IP68، وIP69K، ويجعله يعمل على عمق 5 أمتار تحت الماء.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.22 بوصة ودقة عرض 1520*720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 20 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة، وستحتوي الكاميرا على تقنيات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوثيق الفيديوهات والصور في الظلام.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ سعة الذاكرة الداخلية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 6350 ميلي أمبير، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 299 دولارا أمريكيا.

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