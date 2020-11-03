هاتف صيني جديد بشاشة AMOLED وكاميرا ثلاثية

أعلنت شركة VIVO الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفاتٍ مميزة أطلقت عليه VIVO V20 SE.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى، وكرت شاشة Adreno 610، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Fun touch OS 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وجودة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4100 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد سعر الهاتف الجديد الذي ستطلقه في الأسواق العالمية يوم 4 نوفمبر الجاري.

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