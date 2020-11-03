نيكولاس كيدج يحارب الأشباح في أحدث أفلامه

كشفت شركة Screen Media Films للإنتاج الفني عن الإعلان التشويقي لفيلم Willy’s Wonderland الذي يلعب دور البطولة فيه النجم نيكولاس كيدج.

وسيؤدي النجم الأمريكي في الفيلم دور عامل حراسة هادئ، يتم خداعه وتوظيفه في حديقة ترفيهية مليئة بالأشباح والأرواح الشريرة.

وتفرض الظروف عليه النوم لليلة كاملة فيها يعيش فيها رعباً شديداً بعدما دبت الروح مجدداً في الكائنات المتوحشة الموجودة في الحديقة.

ولكي ينجو بنفسه ويهرب من الحديقة يجب عليه أن يقوم بمحاربة الوحوش والتغلب عليها واحداً تلو الآخر.

وحظي الإعلان التشويقي بإعجاب العديد من عشاق النجم الأمريكي الذين أكدّوا انتظارهم موعد عرض الفيلم على أحر من الجمر.

وفيلم Willy’s Wonderland من إخراج كيفن لويس وسيتم عرضه في بداية العام 2021.

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