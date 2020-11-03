كيف تحمي نفسك من السكتات الدماغية؟

أكدّ الدكتور شزام حسين مدير مركز الأوعية الدموية الدماغية في مستشفى كليفلاند كلينك، إمكانية تفادي 80% من السكتات الدماغية من السيطرة على العوامل التي تؤدي لحدوثها.

وقال الدكتور شزام حسين إنّ المصابين بالسكتة الدماغية لا يخضعون للعلاج في الوقت المناسب لأنّهم لا يلاحظون العلامات التحذيرية.

وأكدّ إمكانية تفادي عوامل الخطر أو السيطرة عليها من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة، كممارسة التمارين الرياضية، اتباع نظام غذائي صحي، والتوقف عن التدخين.

وحدد شزام حسين العلامات التحذيرية بالتوازن كاختلال القدرة على الوقوف، وصعوبة في المشي، العيون كحدوث مشاكل في الإبصار، والوجه كالتدلي في أحد جانبيه، والذراع والساق كالضعف والتنميل، والنطق كالصعوبة في الحديث أو التكلم بكلمات غير مفهومة.

ودعا الناس للاتصال بالطوارئ بشكلٍ مباشر عند ظهور إحدى العلامات التحذيرية لأّنّ الوقت عامل حاسم جداً في إنقاذ المصاب من الموت أو الشلل، وقال إنّ المريض يخسر مليوني خلية عصبية في الدقيقة.

وأكدّ وجود نوع من السكتات الدماغية الإقفارية التي تتسم بأعراض قصيرة الأمد، وتكون بمثابة رسالة تحذيرية لسكتة دماغية قاتلة لاحقا.

وطالب الأشخاص الذين يعانون من أعراض السكتة الدماغية بمراجعة الأطباء لتلقي العلاج اللازم.

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