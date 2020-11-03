مزادٍ علني لبيع رسالة بطل تايتانيك الحقيقي

أعلن البائع أندرويدج ألدر التابع لدار Henry Aldridge and Son للمزادات عن عرضه رسالة كتبها بطل التايتانيك الحقيقي القس جون هاربر راعي كنيسة Walworth Road Baptist في لندن للبيع في المزاد العلني.

وقال البائع إنّ القس كان على متن سفينة التايتانيك التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبلٍ جديد، وبأنّه فقد في المياه المتجمدة بعدما أعطى سترة نجاته للآخرين، ووضع أخته وابنته البالغة من العمر 6 سنوات في قارب النجاة.

وتضمنت الرسالة المؤرخة في 12 أبريل 1912 شكر القس لزميله الأخ يونغ على مساعدته له قبل رحيله إلى أمريكا، وتم إرسالها بالبريد من كوينز تاون إيرلندا عندما نقلت تايتانيك الركاب في ذلك اليوم.

الجدير بالذكر أنّ الخطاب سيعرض للبيع في المزاد العلني يوم 14 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يُباع مقابل مبلغ يتراوح ما بين 38850 و64750 دولار أمريكي.

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