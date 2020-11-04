الأسعار المتوقعة لأجهزة ابل القادمة – ماك بوك بمعالج ARM وسماعات AirPods Studio والمزيد!

نحن في انتظار مؤتمر ابل القادم يوم 10 نوفمبر المقبل، وهذا سيكون المؤتمر الأخير لأبل قبل انتهاء عام 2020 المثير. في هذا المؤتمر يتوقع أن تكشف ابل عن بعض الأجهزة الجديدة وهنا بعض التفاصيل التي رصدناها بخصوص الأسعار المتوقعة لها.

ماك بوك بمعالج ARM

تنوي ابل الكشف عن عدة أجهزة ماك بوك بمعالج ARM تطلق عليه اسم ابل سيليكون أو تحديداً A14X عوضاً عن معالجات إنتل لأول مرة منذ سنوات.

أجهزة ماك بوك اير بالمعالج الجديد وفقاً لآخر التسريبات سوف يبدأ سعرها من 800 دولار أمريكي ويزيد ليصل إلى 1000 دولار أمريكي وفقاً للذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

كذلك يتوقع أيضاً الكشف عن جهاز ماك بوك برو بذات المعالج مع سعر يبدأ من 1100 دولار أمريكي وحتى 1300 دولار أمريكي.

سماعات AirPods Studio

سماعات AirPods Studio سوف تكون أول سماعات لاسلكية كبيرة للأذن توضع على الرأس والرقبة تحت العلامة التجارية AirPods مع دعم مزايا مهمة مثل ميزة إلغاء الضوضاء الخارجية Active Noise Cancellation.

يتوقع أن يكون سعر سماعات AirPods Studio في حدود 350 دولار أمريكي وسوف تصدر بنسخة واحدة فقط.

جهاز تتبع الأشياء AirTags

جهاز AirTags سوف يكون عبارة عن جهاز صغير الحجم دائري الشكل، يعمل عبر البلوتوث والموجات الراديوية عالية التردد، ويوضع مع الأشياء التي تمتلكها بغرض تتبعها ومعرفة مكانها عبر هاتفك.

بالنظر إلى أسعار الأجهزة المنافسة في الأسواق مثل منتجات شركة Tile يتوقع أن يكون سعر القطعة الواحدة بين 20 إلى 40 دولار أمريكي.

** الأسعار المتوقعة المذكورة آنفاً بالمقال هي من التسريبات أو التكهنات الصحفية، والأسعار الرسمية ستكون مع بث المؤتمر مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر القادم.