سلسلة جالكسي Z فولد هي وبلا شك سلسلة هواتف ممتازة تساعد على الإنتاجية، لكن هذه الهواتف وبلا شك -وخصوصًا Z فولد 2- ينقصها القلم،واليوم وبشكل مفاجئ ظهرت أدلة تؤكد قدوم جالكسي Z فولد 3 مع دعم القلم حسب براءة اختراع ظهرت على شبكة Let’s Go Digital الموثوقة، فهل هذه خطوة مميزة لسامسونج؟ وهل يقتل سلسلة نوت؟

أدلة تؤكد قدوم جالكسي Z فولد 3 مع دعم القلم – هل يقتل سلسلة نوت؟

براءة الاختراع الجدية توضّح أن هاتف جالكسي Z فولد 3 سيأتي مع مكان مثالي ضمن جسمه لحمل القلم، ونحن هنا نتحدّث عن قلم بنفس حجم وقياسات قلم جالكسي نوت 20، لكن على عكس توقعاتنا فالتكنولوجيا التي سيتم استخدامها في تطوير القلم الخاص بجالكسي Z فولد 3 لن تكون نفسها في سلسلة نوت.

ستستخدم سامسونج تقنية AES نظرًا لأن هذه التقنية تعتمد في عملها على مستشعر (Sensor) واحد فقط وهو ما سيقلل صعوبة وضع القلم، فيما يلي نشارككم صور براءات الاختراع:

المعلومات والشائعات حول هذا الهاتف الجديد هي أكثر إثارة من جميع الواحي، في النقاط التالية معلومات قد تسرّبت أيضًأ:

• سيأتي الهاتف مع زجاج أسمك

• قد يكون أول هاتف من سامسونج مع كاميرا داخل الشاشة

• قد يكون الهاتف الرائد الرئيسي ويتم الاستغناء عن سلسلة نوت لأنه يحل محلها، نظرًا لأنه وعند طيه يكون هاتف طبيعي تمامًا!

• رسميًا – الكشف عن هاتف جالكسي Z فولد 2 القابل للطي بمواصفات جديدة كليًا